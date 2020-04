Bei Beate Brühl sind die Ostereier nicht einfach nur bunt

Schwante

Beate Brühl hat viele Hobbys, nicht nur ihre kleine Imkerei mit ihren Bienenvölkern im Garten. Wer sich mal in ihrem Haus in Schwante umsieht, dem werden die vielen bunten Eier auffallen. Die sind aber nicht zum Essen, sondern es handelt sich um Kunst, und da geht es nicht nur ums Färben.

Es sind Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, auch ein Straußenei ist dabei. „Je nachdem, von welchem Tier das Ei kommt, ist die Schale unterschiedlich dick und glatt, sie haben eine andere Struktur.“

Anzeige

Ei mit Herz. Quelle: ENRICO KUGLER

Dass sie sich mit einer Eierkunst befasst, „ist eigentlich eine uralte Geschichte“, sagt Beate Brühl. Zum Beginn des Frühjahrs gelten Eier als Fruchtbarkeitssymbole, das Erwachen der Natur werde geheiligt. „Das ist zum Beispiel bekannt durch die Sorben, die machen das mit Wachsmaltechnik.“ Die Schwanterin stammt aus dem Wendland in Niedersachsen.“ Dort habe sich eine Gruppe von Frauen zusammengeschlossen und diese Technik verfeinert.

So können die Eier mit gepressten Blütenblättern verziert, auch ein spezieller Lack kann aufgetragen werden. Dadurch würden auch spezielle Muster entstehen. Auch hat sie viele Eier, durchbohrt mit hunderten Löchern. „Einige sind auch bemalt, zum Beispiel mit Tiermotiven. Eier werden bemalt und dann gefräst, beispielsweise durch eine Glasfräsetechnik. „Ich mache von jedem was, wie es mir in den Kopf kommt.“

Aufwendige Kunst. Quelle: ENRICO KUGLER

Aber ist jedes Ei dafür geeignet, es zu bearbeiten und zu verzieren? „Zuerst müssen Sie schon bei der Auswahl drauf achten, dass die Schale eine gute Verteilung des Kalks aufweist. Wenn man die Eier gegen das Licht hält, sieht man, wie die Verteilung des Kalks ist. Wenn da Schatten zu sehen sind, sollte man das Ei lieber für was anderes verwenden, die gehen kaputt beim Bohren.“ Das Ei muss gereinigt werden, wenn sich vom Bauern ein Stempel drauf befindet, sollte das Abzeichen mit Essigessenz entfernt werden. Das Ei sollte einmal geschüttelt werden, so dass sich Eigelb und Eiweiß vermischen. Oben und unten wird die Schale angebohrt. Entweder mit einer Pumpe und unten oder mit der Atemluft kann es dann ausgepustet werden. Es wird danach von innen vorsichtig ausgewaschen. „Manche Eier gehen dabei zu Bruch.“ Diese Reste können man für den Kuchen verwenden oder auch einfrieren – um später ein Rührei draus zu machen.

Beate Brühl fertigt künstlerische Ostereier in Schwante. Quelle: ENRICO KUGLER

In ein Gänse-Ei würden schon mal locker 1000 Löcher, „abhängig wie groß das Ei ist, gemacht. Loch an Loch, das wird vorher ausgemessen wo jedes Loch hinkommt.“ Es dauere schon mal eine Woche, um ein Ei fertig zu bekommen.

Wie viel solche künstlerischen Eier sie zu Hause hat, kann Beate Brühl spontan nicht sagen. „Überall stehen welche rum.“ In diesem Jahr habe sie allerdings bislang noch keine Zeit gehabt. „Dieses Jahr nähe ich Masken, ich bin hier laufend in der Produktion.“ Die Masken sind für die Familie, für Freunde, aber auch für ein Seniorenheim. Da muss die Eikunst zurückstecken.

Von Robert Tiesler