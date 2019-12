Bärenklau

Unfall an der Anschlussstelle Oberkrämer auf der A10: Am Mittwochmorgen gegen 5.10 Uhr wollte ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Prenzlau auf die Autobahn auffahren. Dabei missachtete er, so die Polizei, die Vorfahrt eines Gliederzuges, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Der Fahrer des Lkw konnte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Mercedes auf. In weiterer Folge kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke und beschädigte diese.

An beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen sowie der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.

Von MAZonline