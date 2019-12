Oberkrämer

Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw BMW kam am Mittwoch-Abend gegen 22.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in der Dorfstraße in Schwante von der Fahrbahn ab und beschädigte von zwei Grundstücken den Zaun und die Vorgartenbepflanzung. Weiterhin wurde von einem Haus eine Hausfassade leicht beschädigt.

Der Fahrer des Pkw stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,94 Promille. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und musste in mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt noch ein Beifahrer. Dieser flüchtete nach dem Unfall in Richtung Vehlefanz. Ein Fährtenhund verfolgte seine Spur, die offenbar in Höhe der Feuerwehr Vehlefanz endete.

Im BMW wurde ein Tütchen mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Der Wagen wurde zum Eigentumsschutz sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

