Bevorzugt für Bötzows kleinere Kinder

Bötzow

Bei manchen Exemplaren konnte man schon deutlich sehen, dass es nicht Kinderhände waren, die sie bemalt haben. „Wir freuen uns ja, dass auch die Erwachsenen Spaß an den Ostereiern haben. Aber gedacht ist es dann doch eher für die Kinder im Dorf“, sagt Ronny Schulze, der Vorsitzende des Vereins, und schmunzelt. Aber natürlich werde man bei der Preisverleihung am Ostersamstag nicht darauf achten, versprach er.

Denn manchmal habe in den beiden vergangenen Jahren – es ist die dritte Eiermalaktion in Bötzow – die Idee mehr überzeugt als die Ausführung. Die fünfköpfige Jury, welche die kleinen Kunstwerke am 16. April begutachtet, ist jedenfalls schon gespannt.

Wann geht es endlich los?

Spannung habe ebenso im Dorf geherrscht. Nicht gering sei die Zahl der Anfragen gewesen, die sich nach dem Startschuss erkundigten. Den gaben Schulze und die übrigen Eintrachtler am vergangenen Freitag. Seit dem Nachmittag hängen die aus Gründen der Wiederverwendbarkeit zumeist aus Kunststoff bestehenden Eier am Sportplatzzaun. Mit Stand Montagnachmittag sei bereits gut die Hälfte verschwunden. „Und jetzt sind Ferien. In zwei Tagen spätestens dürfte der Zaun leer sein“, rät er zu ein klein wenig Eile für die, die noch mitmachen wollen.

Am Ostersamstag kommt die Jury

Bis zum Karfreitag müssen dann die bemalten Kunstwerke wieder am Zaun angebracht werden. Die Jury wird die drei schönsten prämieren. „Die Hauptpreise sind in diesem Jahr von uns“, so Ronny Schulze. Es gibt einen Schal, einen Wimpel und einen Fußball, natürlich in den Vereinsfarben. Klar wolle man die Gelegenheit nutzen, um auch ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen. Die Nachwuchsabteilung der Eintracht gehöre zwar bereits zu den größeren im Umland. Trotzdem gebe es noch genug Kinder und Jugendliche, denen die Nachwuchstrainer gern die Lust an der Bewegung nahe bringen würden. Auf seine Kosten komme im Verein jeder – der leistungshungrige wie der Gelegenheits-Kicker.

Von Björn Bethe