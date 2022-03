Kleinziethen

Weil er ein Knallen und Knistern hörte, wurde ein 68-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend in seinem Haus Am Priesterfeld in Kleinziethen wach – sein Einfamilienhaus stand gegen 2.30 Uhr in Flammen. „Weil die Fluchtwege versperrt waren, ist er aus dem Dachfenster gesprungen. Dabei verletzte er sich leicht und kam ins Krankenhaus“, so Heiko Bettin, Dienstgruppenleiter der Oberhaveler Polizei.

Benachbarte Häuser wurden nicht beschädigt. Quelle: Robert Roeske

Die Feuerwehr löschte das Haus, bis 8.30 Uhr dauerten die Arbeiten. Nachbarhäuser wurden nicht beschädigt. Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Kriminaltechniker untersuchen den Brandort am Sonnabend, um die Ursache für das Feuer zu finden. Zehn Beamte der Polizei kamen im Laufe der Nacht zum Einsatz.

Von Marco Paetzel