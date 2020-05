Oberkrämer

In den beiden Bibliotheken in Oberkrämer stehen für Gesellschaftsspiele-Liebhaber und die, die es noch werden wollen, 60 neue Spiele bereit. Das teilte Bibliotheksleiterin Jennifer Prahl am Montag mit. Spiele für die Kleinsten ab drei Jahren sind genauso mit dabei, wie Familien- und Partyspiele.

„Gerade in diesen Zeiten ist Spielen eine schöne Ablenkung und fördert nebenbei die spielerischen Kompetenzen“, so Jennifer Prahl weiter.

In den Bibliotheken in Vehlefanz und Bötzow gelten ab sofort folgende Öffnungszeiten: montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12 und 12.30 bis 16.30 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr.

Außerdem weist Jennifer Prahl darauf hin, dass die Öffentliche Schulbibliothek in Vehlefanz vom 2. bis 5. Juni – also in der Woche nach Pfingsten – geschlossen bleibt.

