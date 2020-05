Sommerswalde

Bienen sind nicht nur unerlässlich für das Ökosystem, sondern auch wichtige Mitarbeiter in der Landwirtschaft. Ohne sie wäre der Anbau von Obst und Gemüse nur schwer möglich, und es stünde kein Obstkuchen oder Honig auf dem Tisch. Wie hoch geschätzt Bienen auch in Oberhavel sind, zeigen die Bemühungen, Bienenvölkern bestmögliche Fortbestandsmöglichkeiten zu gewähren. So starteten zur Internationalen Grünen Woche 2020 der Spargelhof Kremmen, die Bäckerei Plentz, die Firma Beekeepers und der Landkreis Oberhavel die gemeinsame Initiative „Säen, ernten und genießen“, bei alle Interessierten mit Hilfe von 25.000 Samentütchen „Bienenwiesen“ aufblühen lassen können.

Darüber hinaus gibt es auch seit vielen Jahren im Sommerswalder Forst eine Zuchtstation zur Verpaarung von Bienenköniginnen. Die Kohnert-Buche ist landesweit die am besten angenommene Bienenbelegstelle. Am 15. Mai startet sie unter neuer Verantwortung in die Saison. Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung hat auf Antrag des Landesverbandes Brandenburgischer Imker dem Imker und Züchter Ansgar Westerhoff als neuen Betreiber der Belegstelle bestätigt.

Ansgar Westerhoff ist seit vielen Jahren ein anerkannter und nachgefragter Züchter der Bienenrasse Carnica und betreibt eine Bioland-Imkerei in Worin im Landkreis Märkisch-Oderland sowie in seiner Heimatregion in Göttingen. Sein Ziel ist es, gemeinsam mit allen Imkern im Schutzbereich die zur Begattung aufgestellten Bienenköniginnen mit Drohnen aus hochwertigen Zuchtlinien sicher zu versorgen.

Auf der Belegstelle werden in so genannten Begattungskästchen kleine Begattungsvölker mit jeweils rund 1000 Arbeitsbienen und einer jungen, unbegatteten Bienenkönigin aufgestellt – aber ohne Drohnen. Für eine erfolgreiche Zucht bringen die Imker aus der Region ihre Bienenköniginnen in den Forst Sommerswalde – denn für den Hochzeitsflug der Königinnen müssen genau die Drohnen dieser Linie auf den Paarungsplätzen zur Verfügung stehen. Eine hohe Drohnendichte auf der Belegstelle verkürzt die Flugweite und Flugdauer der Königinnen bei den Paarungsflügen. Nach zwei bis drei Wochen werden die Brutwaben kontrolliert und geschaut, ob die Begattung funktioniert hat und die Königinnen Eier abgelegt haben.

Damit die Begattung nicht durch unerwünschte Drohnen einer anderen Bienenrasse erfolgt, besteht ein Schutzradius von zehn Kilometern um diesen Standort herum – damit liegt die Belegstelle in einem von anderen Honigbienen isolierten Gebiet. Im Verlauf der Zuchtsaison, die jährlich vom 15. Mai bis 15. August läuft, dürfen in dieser Schutzzone keine Bienenvölker aufgestellt werden, die nicht der festgelegten Zuchtherkunft entsprechen. Die Grenzen dieses Gebietes ergeben sich aus dem Beschluss des Kreistages vom 12. Juni 1996.

Bienenschutzgebiet um Sommerswalde Quelle: Landkreis Oberhavel

Der für Umwelt zuständige Dezernent Egmont Hamelow bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im Forst Sommerswalde aufhalten, die Zuchtarbeit durch umsichtiges Verhalten bestmöglich zu unterstützen „Wir freuen uns, dass die engagierte Züchterarbeit durch Ansgar Westerhoff weitergeführt wird. Zugleich danke ich dem bisherigen Betreiber Philipp Neuberger für seine langjährige züchterische Arbeit auf der Bienenbelegstelle Kohnert Buche sowie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fachämtern des Landkreises Oberhavel.“

Der Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz des Landkreises Oberhavel wird auch in dieser Saison die Einhaltung der ordnungsrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Zuchtstation unterstützen, Verstößen nachgehen und diese ahnden.

Für Fragen rund um den Schutzbereich steht Betreiber Ansgar Westerhoff unter der Rufnummer 0171/9150552 oder E-Mail: belegstelle@imkereibetriebe.de zur Verfügung. Das Aufstellen der Bienenvölker im Schutzbereich ist ihm zu melden. Auch für die regelmäßigen Umweiselungen im Schutzbereich ist er der Ansprechpartner.

Jeder Imker hat nach Bienenseuchenverordnung zudem eine Meldepflicht für alle seine Bienenvölker beim zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Oberhavel, erreichbar unter Telefon: 03301/6016231.

