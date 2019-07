Schwante

In Schwante gibt es die Überlegung, in den Monaten Juni und Juli die Straßenbeleuchtung komplett abzuschalten. Das sagte Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) am Montagabend im Ortsbeirat. Dabei gehe es um einen Beitrag für das Stromsparen und den Umweltschutz, so hieß es. Wenn es draußen lange hell ist, würde die Beleuchtung sowieso erst nach 22 Uhr nötig werden, wenn die meisten Leute schlafen gehen. Gegen 4 Uhr sei es dann schon wieder hell.

Unter den vielen Zuschauern im Schwantener Gemeindezentrum fand diese Information keinen Widerspruch. Nun soll das für 2020 ins Auge gefasst werden. Eine Komplettabschaltung sei technisch einfacher als Zeitschaltuhren zwischenzuschalten. Würde man nach zwei Wochen feststellen, dass es doch zu viel Widerstand gibt, sei es auch unkompliziert, die Lichter wieder einzuschalten, so Dirk Jöhling am Dienstag auf Nachfrage. Das Thema soll Anfang 2020 näher beraten werden.

Dabei handelt es sich um eine der Ideen einer neuen lokalen Arbeitsgemeinschaft Klima und Umwelt in Schwante. Sie könnte bald ins Leben gerufen worden, so Dirk Jöhling im Ortsbeirat. Die Schwantener seien aufgerufen, sich an einer solchen AG zu beteiligen.

Eine weitere Idee sei die Schaffung von Blühstreifen und somit die schrittweise Umwandlung von Rasenflächen „in ökologisch wertvolle Flächen“, so der Ortsvorsteher weiter.

Von Robert Tiesler