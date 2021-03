Bötzow: 2000 Euro Schaden nach Vandalismus am Gemeindezentrum

Bisher unbekannte Personen haben über das vergangene Wochenende im Gemeindezentrum in Bötzow randaliert. So wurde unter anderem ein Kellerfenster eingeschlagen und ein Feuerlöscher entleert.

