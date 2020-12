Bötzow

Ob Wut, Frust oder schlichte Langweile der Grund dafür ist, dass die Person am Sonntagabend durch Bötzow zog und alles beschmierte, was ihm oder ihr vor die Dose kam, ist unklar. Die Beschmierungen mit Krakeleien in lila Farbe ziehen sich durch das ganze Dorf. Firmenschilder sind beschmiert worden. Der Pavillon am Gemeindezentrum ist mit dem Schriftzug „Fuck U Mandy“ versehen, vermutlich mit Bezug auf Bötzows Ortsvorsteherin Mandy Krenz. An anderen Gebäuden sind sogar Fenster beschmiert worden. An der Turnhalle wurde der Blitzschutz rausgerissen. Am Gemeindezentrum seien zudem die Lüfterklappen angekokelt worden, berichtete Ordnungsamtsleiter Dirk Eger am Dienstag.

Der Schaden ist groß. Tatzeit ist nach Angaben von Mandy Krenz am Sonntagabend nach 18 Uhr. „Vor vier bis sechs Wochen hatten wir schon mal ein paar Beschmierungen in lila Farbe.“ Wenn nun also der Täter oder die Täterin überführt werden könnte, dann sei auch klar, dass auch die damaligen Krakeleien aus dessen Hand kämen, so die Ortsvorsteherin weiter. „Wir haben Strafanzeige bei der Polizei gestellt“, teilte Dirk Eger mit. „Es ist in diesem Jahr besonders schlimm“, ergänzte er am Dienstag. „Nahezu jede Bushaltestelle in Bötzow ist beschmiert. Wir kamen kaum hinterher, die Schäden zu beseitigen. Wir wissen nicht, was da los ist.“

Einen Verdachtsfall gebe es derzeit nicht, sagte Mandy Krenz. Allerdings ist nun ein Belohnungsgeld ausgesetzt worden, um zu klären, wer für die Schmierereien in Bötzow verantwortlich ist. Derzeit beträgt dieses Belohnungsfeld 600 Euro, ausgesetzt von betroffenen Privatleuten im Dorf. Die Summe könnte noch steigen, die Ortsvorsteherin überlegt, was dazuzugeben.

Dass es sich angesichts des Schriftzuges mit ihrem Vornamen am Pavillon neben dem Gemeindezentrum eventuell um eine persönliche Sache handeln könnte, glaubt Mandy Krenz nicht. „Das ist nur so dahingeschrieben“, so die Ortschefin. Sie sei in Gesprächen mit den Jugendlichen in Bötzow. „Die wissen auch nicht, wer dahinter steckt.“ Die Zusammenarbeit mit ihnen klappe recht gut. „Natürlich sind sie betrübt wegen Corona und des Wetter, dass sie sich nicht treffen können, aber die Kommunikation ist trotzdem in Ordnung und klappt 1000-mal besser als in der Vergangenheit“, so Mandy Krenz weiter. Sie ist optimistisch, dass der Fall geklärt werde.

