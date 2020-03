Oberkrämer

Unbekannte machten sich Dienstagabend (3. März) in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19Uhr an einem Fenster eines Einfamilienhauses in der Hennigsdorfer Straße in Bötzow zu schaffen. Sie gelangten in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Umhängetasche und Bargeld. Die nähere Umgebung wurde sofort nach den mutmaßlichen Tätern abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Kriminaltechniker waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline