Bötzow

An der Kita „ Traumzauberbaum“ in Bötzow gibt es einen Coronafall. Deshalb bleibt die Kita bis einschließlich Freitag geschlossen. Das teilte Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker am Donnerstag auf Nachfrage mit.

Hintergrund ist ein am Donnerstag gemeldeter positiver Coronatest. Betroffen ist eine Person aus der Erzieherschaft. Der Test erfolgte nach Angaben von Ronny Rücker nicht im Rahmen der Routinetests. Die betroffene Person habe ihr Testergebnis persönlich gemeldet, woraufhin in der Gemeindeverwaltung eine Beratung stattgefunden habe. „Wir haben sofort Kontakt mit der Kita und mit dem Gesundheitsamt aufgenommen“, sagte Ronny Rücker am Donnerstagmittag. Daraufhin habe man sich hausintern dazu verständigt, die Kita zunächst vorsorglich zu schließen.

Das Gesundheitsamt wolle noch überprüfen, wie der aktuelle Fall einzustufen sei. „Das nimmt aber zeit in Anspruch“, so der Leiter des Hauptamtes.

Als feststand, dass die Bötzower Kita sofort geschlossen werden muss, habe man begonnen, die Eltern zu verständigen. „Es gab viel Verständnis an der Stelle“, so Ronny Rücker. Schon am Mittag seien „nur noch eine Hand voll Kinder“ in der Kita gewesen. „Das hat gut geklappt.“

Über das weitere Vorgehen, ob die Kita Montag wieder geöffnet werden kann, solle im Laufe des Freitags entschieden werden.

Von Robert Tiesler