Bötzow

Aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests, drei Erzieherinnen wurden zuletzt positiv getestet, bleibt nach Abwägung aller Möglichkeiten die Kita Traumzauberbaum bis einschließlich Freitag, 13. November, geschlossen. Das teilt die Gemeinde Oberkrämer mit.

Nach der Bewertung durch das Gesundheitsamt werden sowohl die Erzieherinnen und Erzieher als auch die betreuten Kinder als Kontaktperson Kategorie 1 eingestuft. Damit dürfen diese vorerst die Kita nicht betreten.

Auch für Grundschüler hat das Folgen

Die Schließung der Einrichtung ist damit nicht zuletzt auch zur Unterbrechung der Infektionsketten unumgänglich. Die jeweils betroffenen werden vom Gesundheitsamt kontaktiert, soweit dies bisher nicht geschehen ist. Alle aktuellen Informationen finden gibt es auf der Homepage der Gemeinde.

Auch für die Grundschule hat das Auswirkungen. Kinder, die Geschwister in der Kita haben, dürfen am Donnerstag und auch am Freitag die Grundschule Bötzow nicht besuchen.„Die Schule darf erst wieder besucht werden, sobald ein negativer Test des sich in Quarantäne befindlichen Kindes nachgewiesen werden kann“, so Schulleiterin Dorit Steinke.

