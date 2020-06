Bötzow: Dreijähriger gerät mit dem Finger in einen Fleischwolf

Bötzow

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren am Dienstag (2. Juni) gegen 15.15 Uhr nach Bötzow in die Veltener Straße alarmiert. „Das Einsatzstichwort lässt nichts gutes erahnen“, schrieb die Feuerwehr Bötzow auf ihrer Facebook-Seite. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein dreijähriger Junge mit der Hand in einen Fleischwolf geraten war und nun der Finger in diesem fest steckte. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bötzow, Marwitz und Eichstädt konnten das Kind zügig aus seiner misslichen Lage befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Da das Kind nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde, brachten ihn die Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren konnten den Einsatz gegen 16 Uhr beenden.

Die Polizeiinspektion Oberhavel erfuhr erst am Mittwochvormittag von dem Vorfall, bestätigte Dienstgruppenleiter Andreas Kols. Die Polizei wird nun ermitteln, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, heißt es.

Anzeige

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline