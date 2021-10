Bötzow

In der Zeit vom 8. Oktober bis zu den Morgenstunden des 15. Oktober gelangten unbekannte Täter in das Gemeindehaus in Bötzow in der Veltener Straße, wo auch der Jugendclub sitzt. Es wurden drei Spielekonsolen und der Inhalt einer Geldkasse entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Durch die allgemeine Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline