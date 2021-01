Bötzow

Bisher Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (20. Januar) in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Zutritt zu einem Grundstück in der Marwitzer Straße und versuchten in das Einfamilienhaus einzubrechen. Am Türschloss der rückwärtig gelegenen Eingangstür konnten Kratzspuren und Metallspäne festgestellt werden. In das Haus gelangten die Einbrecher nicht. Es entstand an der Tür ein Schaden von etwa 50 Euro.

Von MAZonline