Bötzow: Feuerwehr muss gleich zwei Brände löschen

Bötzow

Gleich zwei Mal mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bötzow und Marwitz am Mittwochabend (24. Juni) tätig werden. Gegen 21.17 Uhr wurden sie zu einem Brand im Teerofenweg alarmiert. „Bei unserem Eintreffen wurde ein Brand von etwa 1x2 Metern festgestellt um umgehend gelöscht“, informierte die Feuerwehr. Gegen 21.46 Uhr wurde dann ein zweites Feuer auf einem Feld in der Nähe der Werkstraße entdeckt. „Dort brannte ein Baumschnitthaufen mit einer Größe von etwa 15x15 Metern“, informierte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Dort dauerte der Löscheinsatz bis Mitternacht an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Anzeige

Von MAZonline