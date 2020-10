Bötzow

Nach der großen Putzaktion am Pavillon neben dem Bötzower Gemeindezentrum vor einigen Wochen gibt es dort nun ein weiteres Angebot. Am Dienstagnachmittag ist dort eine Graffitiwand aufgestellt worden. Diese können die Jugendlichen aus dem Dorf künftig für ihre Zeichnungen nutzen.

Die Wand ist aus Holz und etwa zweimal zwei Meter groß. „Der Wunsch der Jugendlichen war da, dass sie gern so etwas haben möchten“, sagte Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) am Dienstag. Das Material für die Graffitiwand sei von der Gemeinde Oberkrämer gestellt worden. Dafür seien Fördermittel geflossen.

„Die Wand können sie nun besprühen, wie sie wollen“, so die Ortschefin weiter. Am Donnerstag könnte es dort eine kleine Einweihung geben. Auch seien verschiedene Aktion durch den Jugendklub an der Wand denkbar. „Der Jugendklub wird momentan sehr gut angenommen“, so Mandy Krenz. Auch die Angebote innerhalb des Ferienprogramms würden gut genutzt. Trotzdem bemängele sie weiterhin, dass das Angebot für junge Leute zu klein sei. Derzeit ist der Klub nach Angaben der Gemeindeverwaltung viermal pro Woche geöffnet, immer am Montag bleibt der Klub geschlossen, ebenso am Wochenende. Es müsse mehr Personal eingestellt werden, dafür müsste aber auch ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden, erklärte Mandy Krenz am Dienstag.

Jugendclub Bötzow mit neuer Graffitiwand. André Ruthenberg bei der Montage. Quelle: Enrico Kugler

Im Frühjahr hatte es Ärger mit Jugendlichen im Ort gegeben. Der neue Pavillon neben dem Gemeindezentrum wurde mehrfach durch Graffiti verunstaltet, auch wurden Jugendliche dabei erwischt, wie sie Alkohol und Drogen bei sich hatten. Die Bötzower Jugendlichen betonten jedoch, sie hätten nicht den Pavillon beschädigt, dennoch hatten sie sich bereit erklärt, ihn wieder herzurichten. Wie Mandy Krenz musste er seit der Aktion schon zweimal wieder überstrichen werden, weil es wieder Schmierereien gegeben habe. Sie wolle die örtlichen Jugendlichen mehr in die Pflicht nehmen, auf die Sauberkeit zu achten.

Von Robert Tiesler