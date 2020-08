Bötzow

Arbeitseinsatz bei weit mehr als 30 Grad. Jugendliche in Bötzow kamen hinter dem Gemeindezentrum zusammen, um dort die Bänke und den Pavillon zu säubern. Unbekannte hatten die Möbel in den vergangenen Monat stark beschmutzt. Der Pavillon war mehrere Male besprüht worden.

„In der Vergangenheit gab es ein paar Vorfälle“, erzählte Jakob Schmidt. Der 20-Jährige war am Freitag bei der Aktion mit dabei. Die Polizei hatte Jugendliche kontrolliert und dabei Alkohol und Drogen bei ihnen gefunden, außerdem gab es diverse Beschädigungen. „Die ganze Jugend im Ort wurde danach pauschal über einen Kamm geschert“, so Jakob Schmidt weiter. „Das hat uns nicht gefallen, und deshalb haben wir uns zusammengesetzt.“ Schon im März sollte es eigentlich eine Aussprache im Sozialausschuss in Oberkrämer geben – wegen der Coronakrise musste das Gespräch jedoch abgesagt werden. Dennoch blieben die Jugendlichen aktiv und planten die Aktion. „Wir kennen uns, und wir nutzen auch ab und zu den Pavillon.“ Die Arbeit sei schweißtreibend, mache aber Spaß.

Arbeitseinsatz am Pavillon. Quelle: Robert Roeske

Sechs Jugendliche waren bei der Aktion dabei, außerdem die Jugendbeauftragte Franziska Hagen, Jugendkoordinatorin Silvia Hinze, Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) und die Bötzower Gemeindevertreterin Anikke Knackstedt ( Bündnis 90/Grüne). „Ich finde es toll, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Verantwortung übernehmen und tolle Ideen für ihre Gemeinde haben“, Annike Knackstedt am Freitagnachmittag. „Ein echter Schatz für uns alle und ein tolles Vorbild.“

Alles muss sauber werden... Quelle: Robert Roeske

Die Farbe auf den Bänken und Pavillon mussten weggeschliffen und neu aufgebracht werden. Keine ganz leichte Arbeit bei der Sommerhitze. Die Materialien hat die Gemeinde Oberkrämer zur Verfügung gestellt. „Danke an die Jugend, dass sie sich die Arbeit gemacht haben“, sagte Ortsvorsteherin Mandy Krenz. Wer für die Schmierereien verantwortlich sei, sei nicht zu klären. Für die getane Arbeit gab es als Belohnung aber auch Fleisch und Wurst vom Grill, gesponsert von der Ortschefin.

Von Robert Tiesler