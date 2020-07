Bötzow

Eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Oberkrämer plant für Sonnabend, 25. Juli, einen Arbeitseinsatz am Jugendclub in Bötzow. Um 13 Uhr soll es losgehen.

Der Pavillon hinter dem Gemeindezentrum, in dem sich auch der Jugendclub befindet, war in den vergangenen Monaten mehrfach in den Schlagzeilen. „Er wurde in den letzten Monaten immer wieder genannt, als Treffpunkt von jungen Menschen, die meist abends dort zusammenkamen, quatschten, Musik hörten und manchmal auch feierten“, erklärt Oberkrämers Jugendbeauftragte Franziska Hagen. „Natürlich gab es immer dann Anlass, darüber zu berichten, wenn es zu laut wurde, Sachschaden entstand oder andere Gesetze übertreten wurden“, sagt sie außerdem. Gemeint ist, dass die Polizei bei Kontrollen auch hochprozentigen Alkohol bei Minderjährigen fand. In der Öffentlichkeit und in der Gemeindeverwaltung sei ein negatives Bild der „kriminellen Jugendlichen“ entstanden, die keine Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen würden und ein Feld der Verwüstung hinterlassen, so Franziska Hagen weiter.

„Diesem Bild, das alle Kids über einen Kamm schert, möchten die jungen Menschen eine andere Perspektive entgegensetzen“, sagt die Jugendbeauftragte. „Denn sicherlich geht auch mal was zu Bruch, und es gibt Einzelne, die sich danebenbenehmen, aber das ist nicht die Jugend in ihrer Gesamtheit.“

Die Bötzower Jugendlichen haben sich nun organisiert, „uns mehrfach getroffen und uns viele Gedanken gemacht. Wir wünschen uns, akzeptierter Teil der Gemeinschaft unserer Gemeinde zu sein und Plätze zu haben, an denen wir uns treffen und die wir selbst gestalten können. Wir möchten als Bereicherung der Gesellschaft und nicht als Störenfriede wahrgenommen werden, und wir haben viele Ideen für ein lebenswertes Oberkrämer – für alle Generationen. Und dafür möchten wir uns aktiv einsetzen und eine Vorbildfunktion für Jüngere übernehmen“, heißt es in einer Stellungnahme der Jugendlichen.

„Mit diesem ernsten Anliegen haben sie sich bereits an Vertreter*innen der Verwaltung und der Gemeinde gewandt und sind auf offene Ohren gestoßen“, sagt Franziska Hagen. „Und am 25. Juli wollen sie nun kräftig Hand anlegen. Den Pavillon wieder ordentlich machen und sich an einem schönen gemeinsamen Platz treffen. Ein bisschen Feiern gehört natürlich dazu. Deshalb soll auch der Grill angeschmissen werden!“

