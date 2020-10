Bötzow

Nach dem am Donnerstag gemeldeten positiven Coronatest in der Bötzower Kita „Traumzauberbaum“ war die Einrichtung als Vorsichtsmaßnahme bis Freitag geschlossen, „um die Situation angemessen zu analysieren“, wie Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker mitteilte. „Die Kita hat einen Hygieneplan, aus dem heraus die notwendigen Maßnahmen für die aktuelle Pandemie-Lage abgeleitet werden. Hier wurden die Maßnahmen auch in der Vergangenheit getroffen, die die Kontakte, soweit möglich, in der Kita reduzieren sollten. Daher ist ab dem kommenden Montag auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt keine vollständige Schließung notwendig.“

Inzwischen sei die Feststellung der Kontaktpersonen erfolgt. „Durch das Gesundheitsamt wurde eine Bewertung der Fälle vorgenommen“, so Rücker weiter. Für den 19. Oktober sei eine Testung aller direkten Kontaktpersonen vorgesehen. „Mit den Betroffenen setzt sich das Gesundheitsamt direkt in Verbindung. Für die Kontaktpersonen der Kategorie eins wurde eine Quarantäne angeordnet. Diese Personengruppe darf bis zum Ende der Quarantäne nicht betreut werden. Auch die Erzieherinnen, die in Quarantäne sind, dürfen die Einrichtung nicht betreten.“

Durch das Gesundheitsamt in Oberhavel erfolge keine Schließung der Einrichtung. Aufgrund des inzwischen festgelegten Personenkreises könne ab dem Montag, 19. Oktober, wieder regulär eine Betreuung der Kinder erfolgen, die sich derzeit nicht in Quarantäne befinden.

Ronny Rücker hat noch eine Bitte: „Im Übrigen werden vorerst alle gebeten, mehr als zuvor auf eventuelle Symptome zu achten und im Zweifel der Kita fernzubleiben. Die Kita wird bis zur Klärung der Situation über das ohnehin hohe übliche Maß auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten.“

Von MAZonline