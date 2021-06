Bötzow

Städte und Gemeinden dürften mit den Kosten, die beispielsweise durch Waldbrände wie den bei Bötzow entstehen, nicht allein gelassen werden. Das sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack. Mit Hilfe der Feuerwehrleute aus Oberkrämer und den umliegenden Orten, sowie dem Einsatz von Löschhubschraubern, konnte der Brand eingedämmt und unter Kontrolle gehalten werden. „Ich bin dankbar, dass unsere Feuerwehren in den Gemeinden eine so ausgezeichnete Arbeit leisten“, so Andreas Noack. „Insbesondere auf den munitionsbelasteten Flächen, die wir leider noch zuhauf im Land Brandenburg und auch im Landkreis Oberhavel haben, ist die Gefährlichkeit für unsere freiwilligen Helfer immer zum Greifen nahe.“

Zum aktuellen Stand und möglichen Folgen telefonierte Noack vergangene Woche mit Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO). Die Befürchtungen des Bürgermeisters, dass die Gemeinde möglicherweise mit den Kosten, insbesondere der notwendige Einsatz von Löschhubschraubern führe zu enormen Kostensteigerungen, für diesen über mehrere Tage andauernden Großeinsatz allein bliebe, nahm er zum Anlass, sich an das Ministerium des Inneren und für Kommunales zu wenden.

„Als Mitglied im Innen-, wie auch im Finanzausschuss wusste ich um die Diskussion zu finanziellen Folgen solcher Großschadensereignisse bereits aus dem vergangenen Jahr. Als Abgeordnete der Regierungskoalition haben wir daher in der Haushaltsdiskussion zum Landeshaushalt einen extra Titel für Zuwendungen an Gemeinden eingerichtet, aus welchen Mittel für solche Waldbrände finanziert werden können“, so Andreas Noack.

Auf Nachfrage des Abgeordneten antwortete das Ministerium, dass die Gemeinde Oberkrämer berechtigt sei, ist in diesem Fall einen Antrag auf Zuwendung aus dem Landeshaushalt an das Ministerium zu stellen. „Ich verfolge die Entwicklungen rund um das Geschehen natürlich weiter und hoffe, dass wir mit diesem Einsatz in Oberkrämer nicht erst am Anfang einer langen Waldbrandsaison in Brandenburg stehen“, wünscht sich der SPD-Landtagsabgeordnete.

Träger des Brandschutzes sind zunächst die Kommunen selbst. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung hatte Bürgermeister Peter Leys im Zusammenhang mit dem Waldbrand von Kosten in Höhe von etwa 250 000 Euro gesprochen.

Von MAZonline