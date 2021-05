Bötzow

Bötzows Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) wünscht sich mehr Personal für den Jugendclub im Gemeindezentrum. Entsprechend äußerte sie sich in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates. Daraus resultierend möchte sie mehr und längere Öffnungszeiten für die Einrichtung.

Hintergrund ist die Vandalismusdebatte. Rund um das Gemeindezentrum gibt es immer wieder Schäden, es liegen Glasflaschen und -scherben herum, auch der Lärm sorgt immer wieder für Ärger. Es seien vor allem Jugendgruppen, die sich am Abend auf dem Areal aufhalten – allerdings auch zu Zeiten, wo der Jugendclub sowieso schon geschlossen ist.

So wollte Mandy Krenz auch wissen, wieso der Jugendclub in Vehlefanz mehr Öffnungszeiten hat als der in Bötzow, obwohl Bötzow, was die Einwohnerzahlen betrifft, größer ist als Vehlefanz. Der dortige Jugendclub am „Haus der Generationen“ ist montags bis freitags zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Der Bötzower Club ist momentan montags zwischen 12 und 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr und freitags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Allerdings kündigte Silvia Hinze an, dass, wenn die Corona-Notbetreuung irgendwann beendet ist, der Club wieder an vier Tagen pro Woche geöffnet sein wird.

Zutritt nur für jüngere Jugendliche

Bezüglich der Öffnungszeiten sieht Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) keine Benachteiligung der Bötzower. Dadurch, dass an den einzelnen Tagen der Club in Bötzow länger geöffnet sei, gleiche sich das aus. Verantwortlich in Bötzow sind derzeit Oberkrämers Jugendkoordinatorin Silvia Hinze, André Ruthenberg und Sarah Lüth. Ortsvorsteherin Mandy Krenz regte die Einstellung einer vierten Person an und möchte diese Stelle in den Haushaltsplan der Gemeinde für 2022 aufnehmen.

Die Coronapandemie sorgt allerdings im Jugendclub für ein ganz anderes Problem. Denn derzeit dürfen nur Jugendliche bis zu 18 Jahren die Räume betreten – aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung des Virus. „Im vergangenen Jahr waren ab Mitte März wegen Corona die Clubs für mehrere Wochen ganz geschlossen“, erzählte Silvia Hinze. Das sei eine schwierige Zeit gewesen. Als die Räume wieder geöffnet werden durften, gab es jedoch weitere Einschränkungen. Bis zum März dieses Jahres durften nur Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren in die Clubs in Oberkrämer. „Die älteren Jugendlichen haben das nicht verstanden und gefragt, ob sie schlechter sind als die anderen.“

Aktuell dürfen nur Jugendliche bis zu 18 Jahren die Jugendclubs besuchen. „Alle darüber erreichen wir momentan überhaupt nicht“, erklärte Silvia Hinze. Allerdings fahre sie immer wieder Plätze in Oberkrämer an, an denen sich Jugendliche treffen und versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es werde auch Aufklärungsarbeit geleistet, denn bei den Besuchen habe sie festgestellt, dass auch Alkohol und Drogen eine Rolle spielen – auch bei Minderjährigen.

Gespräche haben nichts gebracht

Auch mit den Jugendlichen in Bötzow habe es Gespräche gegeben – aber offenbar haben sie bislang nichts gebracht. In der Sitzung des Ortsbeirates in der vergangenen Woche hatte ein Nachbar des Gemeindezentrums darüber geklagt, dass der Lärmpegel am Abend sehr hoch sei. Auch in der Hinsicht hätten Gespräche, die geführt wurden, nichts gebracht. Er sei es Leid, immer wieder die Polizei anrufen zu müssen.

Der Pavillon neben dem Gemeindezentrum ist seit einiger Zeit eingezäunt und nicht betretbar. Unbekannte haben einen der Feiler so angesägt, dass das ganze kleine Gebäude droht, einzustürzen. Zuvor ist der Pavillon immer wieder beschmiert worden.

Von Robert Tiesler