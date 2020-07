Bötzow: PKW kommt von Straße ab und fährt Verkehrsschilder um

Bötzow

Ein PKW kam in der Veltener Straße in Bötzow aus bisher nicht geklärten Umständen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und überfuhr mehrere Straßenschilder, bis er an einem großen Vorwegweiser zum Stehen kam – und diesen dabei ebenfalls mitriss.

Die Einsatzkräfte der Bötzower Feuerwehr seine um 23.56 Uhr alarmiert worden, heißt es auf der Facebookseite der Wehr. Auch der Rettungsdienst, Polizei und Abschleppdienst waren vor Ort.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und beräumte die Unfallstelle, nachdem die Unfallaufnahme durch die Polizei abgeschlossen war und das Unfallfahrzeug von einem Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert war.

Um 1.45 Uhr war der Einsatz beendet.

