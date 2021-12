Bötzow

Unbekannte sprengten am Montag gegen 22.30 Uhr in Bötzow drei aufgestellte Hundekotbehälter. Sie verwendeten laut Polizei dazu vermutlich nicht zugelassene Pyrotechnik. Teile der Behältnisse und die darin entsorgten Hundekotbeutel waren in einem Radius von bis zu zwölf Metern um den Aufstellort verteilt. In einem Fall fand die Polizei Böllerreste.

Von MAZonline