Bötzow hat einen festen Blitzer – Ortsbeirat wollte aber anderen Standort

Bötzow

In Bötzow ist in dieser Woche ein neuer fester Blitzer aufgebaut worden. Die Blitzersäule steht an der Landesstraße 20, in der Veltener Straße, unweit des Gemeindezentrums. „Der stationäre Blitzer in Bötzow soll zur Verkehrsberuhigung beitragen“, teilte Constanze Gatzke, die Pressesprecherin der Kreisverwaltung, am Mittwoch mit. „In unmittelbarer Nähe befindet sich mit einer Kita eine schützenswerte Einrichtung.“

Der Blitzer sei am Dienstag installiert und auch in Betrieb genommen worden. „In den kommenden Tagen werden Probemessungen zur technischen Funktionalität vorgenommen, Bußgeldbescheide werden bis Weihnachten allerdings noch nicht versendet. Allen Verkehrsteilnehmenden, die diese Strecke regelmäßig nutzen, soll so die Gelegenheit gegeben werden, sich mit den neuen Gegebenheiten vertraut zu machen“, erläuterte Constanze Gatzke. Der Landkreis setze bei der Installation der festen Blitzer auf eine disziplinierende Wirkung auf die Autofahrenden, so die Sprecherin weiter.

Ortsbeirat wollte den Blitzer lieber am neuen Hort

Es handele sich allerdings nicht um den Wunsch-Standort des Bötzower Ortsbeirates, sagte Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) auf MAZ-Nachfrage. „Wir haben uns für einen Standort in der Nähe des Hortes ausgesprochen“, sagte sie. Ursprünglich hatte der Ortsbeirat sogar angeregt, auf dem Abschnitt der Schönwalder Straße, der am neuen Hortgebäude vorbeiführt, Tempo-30 auszuschildern. Doch das sei von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt worden.

Unklar ist weiter, wann der Bau der Ampelanlage an der Kreuzung Dorfaue/Schönwalder Straße beginnen soll. Die verkehrsrechtliche Anordnung des Landkreises an den Landesbetrieb Straßenwesen war schon im Februar 2020 erfolgt.

Von Robert Tiesler