Bötzow kämpft seit zehn Jahren für feste Ampel vorm Netto-Markt

„Zu Zeiten des Berufsverkehrs ist es sehr schwer, sicher die Veltener Straße zu überqueren“, sagt Mandy Krenz. Die Bötzower Ortsvorsteherin hat in der Beiratssitzung am Donnerstag darüber informiert, wie es an dieser Stelle weiter gehen soll. Derzeit steht vor dem Netto-Markt eine Behelfsampel.