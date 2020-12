Die Bautätigkeiten in Oberkrämer gehen weiter. In Vehlefanz laufen die Bauarbeiten am Schulanbau, in Bötzow ist der Hort kurz vor der Fertigstellung. 2021 stehen neuen Projekte an, wie Bauamtsleiter Dirk Eger in einem Bilanz-Gespräch zum Jahresende erklärte.