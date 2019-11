Stark bleiben, Astrid!: Bötzower Kicker senden Gruß an schwerkranke Spieler-Mama

Bötzow

„Stark bleiben Astrid!“ Mit diesen drei Worten in weißen Buchstaben auf grünen Trikots betraten die Kreisliga-Fußballer von Eintracht Bötzow am vergangenen Wochenende den heimischen Rasen vor dem Punktspiel gegen Eintracht Wandlitz II (3:3). Dazu hielt das gesamte Team ein Plakat mit identischer Botschaft im Anschluss hoch. Denn den Verein erreichte vergangene Woche eine Hiobsbotschaft.

Die Mutter des Bötzow II-Keepers Lucas Pforte ist an Brustkrebs erkrankt, wie er kürzlich seinen Teamkollegen mitteilte. „Ich wusste von der Aktion nichts, habe mich aber sehr über die Anteilnahme gefreut“, sagte Pforte. „Die Mannschaft stärkt mir in dieser Zeit den Rücken.“ Für den Eintracht Vorsitzenden Ronny Schulze war die Solidarität im Verein selbstverständlich. „Wir sind ja nicht nur ein reiner Sportverein und konzentrieren uns auf den Fußball, sondern sind für unsere Mitspieler da, auch in schweren Zeiten und wenn solche Schicksalsschläge passieren“, erklärte er.

Daher war in Bötzow schnell klar, dass man etwas tun wolle, um sich zu identifizieren und zu unterstützen. „Einfach ein Signal der Mitmenschlichkeit senden“, so Schulze. Initiiert wurde die Plakat-und T-Shirt-Aktion von den Mitspielern des Keepers, die zeigen wollten, „dass er nicht alleine ist“, wie Daniel Donwen vom Verein sagte. Die T-Shirts selbst wurden von „Klubdesigner“ Steffen Götze organisiert und zur Verfügung gestellt.

„Wir sind in Bötzow einfach eine große Familie und unterstützten uns gegenseitig“, sagte Landesklassen-Coach Marco Meißner zu der Aktion, die der Verein auch auf seiner Facebookseite stellte und dazu schrieb. „Wir als Team der Zweiten Männer wünschen Euch alles Gute, viel Kraft sowie Gesundheit!“ Dies kann Astrid und ihre ganze Familie gebrauchen.

Von Matthias Schütt