Bötzow/Neuruppin

Der Neuruppiner Martinimarkt findet in diesem Jahr nicht statt, aber ein Bötzower will dafür sorgen, dass es zumindest einen Rummel geben wird. Mehrere Schausteller aus Brandenburg und Berlin haben sich zusammengetan und wollen einen alternativen Rummel organisieren. Er soll vom 21. bis 25. Oktober auf dem Braschplatz in der Innenstadt stattfinden. Wenn alles klappt.

„Noch haben wir nicht alle Genehmigungen zusammen“, sagt Thilo-Harry Wollenschläger aus Bötzow. Wollenschläger ist ein Schwergewicht in der Brandenburger Schaustellerszene. Er betreibt rund 30 Fahrgeschäfte. Auf den großen Rummeln und Jahrmärkten in und um Berlin ist er überall präsent, in Neuruppin bisher eher weniger.

Als er vor wenigen Tagen hörte, dass der Martinimarkt in Neuruppin 2020 wegen der Corona-Auflagen und deren Kosten abgesagt wurde, war schnell für ihn klar, dass das eine Chance sein könnte. Zusammen mit seinen Kollegen von der Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Schausteller ( IBBS) hat er sich an Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde gewandt und ein alternatives Konzept für den Jahrmarkt vorgelegt.

Thilo-Harry Wollenschläger. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die Kosten wollen die Schausteller komplett allein übernehmen. Es wird verschiedenste Fahrgeschäfte, Karussells und Imbissbuden geben, auch Autoscooter und Riesenrad.

„Wir sitzen gerade ein bisschen wie auf heißen Kohlen“, sagt Wollenschläger. Am Freitag vergangener Woche wurden schon die Elektroverteiler für die Fahrgeschäfte angeliefert. Am Montag gab es ein Treffen mit der Feuerwehr wegen der Sicherheitsauflagen.

„Wir können die Hygieneregeln genauso einhalten wie die Gastronomie“, sagt der Bötzower. Der gesamte Rummelplatz soll eingezäunt werden. Wer ihn ­betreten will, muss sich registrieren. Entweder mit dem Handy über einen so genannten ­QR-Code oder auf einer Liste aus Papier. Die Fahrgeschäfte werden alle 20 Minuten desinfiziert, Mund-Nasen-Schutz ist vorgeschrieben, wo es gar nicht anders geht.

Von Reyk Grunow