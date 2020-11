Bötzower haben jetzt ihre eigene Tasse – und bei Festen weniger Plastikmüll

Bötzow

Auf der weißen Tasse steht „ Bötzow – hier bin ich zu Hause“. Sie ist nicht nur ein Stück Heimatidentität, sondern soll auch zur Müllvermeidung und damit zum Umweltschutz beitragen.

„Weil wir für unsere Feste im Dorf kein Plastik mehr verwenden wollen“, sagte Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) am Montag auf die Frage, wofür die Tassen angeschafft worden seien. In Zukunft soll es bei den Festen in Bötzow keinen oder so wenig wie möglich Plastikmüll geben. Das bedeutet auch, dass beim Getränkeausschank keine Plastikbecher mehr ausgegeben werden.

Die neuen Tassen sind in Absprache zwischen Ortsbeirat und Heimatverein in Bötzow entstanden. Das Design kommt von der Ortsvorsteherin, wie sie am Montag sagte. Finanziert worden sind die Tassen über das Budget des Ortsbeirates. Vorerst sind 500 solcher Tassen angeschafft worden und werden erst mal gelagert. „Da wird dann Pfand drauf sein“, so Mandy Krenz. Somit bestehe dann auch die Möglichkeit, sie zu behalten, wenn man sie haben möchte. Über die Facebookseite „ Bötzow“ können die Tassen zudem auch schon für private Zwecke bestellt werden. „Dort kann man sich melden, wenn man eine haben möchte“, sagte Mandy Krenz am Montag.

Eigentlich hätten vor Weihnachten im Ort noch mehrere Veranstaltungen stattgefunden, aber die aktuellen Regelungen rund um das Coronavirus machen das nicht möglich. „Ich stehe dazu mit dem Heimatverein im engen Kontakt“, sagte die Ortsvorsteherin.

In der nächsten Wochen hätte beispielsweise das Weihnachtsbasteln stattgefunden, auch der Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände ist abgesagt worden. „Das ist alles ganz schön einklemmend“, so Mandy Krenz. „Die Dorffeste sind ja auch immer ein Ort, wo sich die Leute austauschen können, das fehlt schon ganz schön doll.“

Immerhin wird aber auch in Bötzow ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Er kommt aus der Friedhofstraße und steht dann am Gemeindezentrum.

Von Robert Tiesler