Brandenburgs bester Platzwart ist verstorben: Eintracht Bötzow trauert um Andreas Risse

Bützow

Eintracht Bötzow trauert um Andreas Risse. Darüber informierte der Verein aus Oberkrämer jetzt auf der Facebookseite. „Die Eintracht hat mit großer Trauer und Bestürzung den plötzlichen und unerwarteten Tod des langjährigen Mitglieds, treuen Vereinskameraden und Rasenflüsterer zur Kenntnis genommen“, heißt es dort.

Spieler, der Vorstand und Mitglieder sind fassungslos. „Mit Atze Risse geht ein kleines Stück Geschichte von Eintracht Bötzow“, sagt Spieler Marcel Ringel. „Ein Sportler, der sich schon während, aber besonders nach seiner aktiven Zeit mehr als verdient gemacht hat. Ein Mann der sich nicht nur für den Sport, sondern vielmehr für die Leute engagiert hat, damit diese auf unserem, „seinem“ Platz, Spaß haben können.“ Atze habe den Sportplatz nicht nur gemäht, „er hat ihn teilweise gelebt“, so Ringel weiter. „Für mich persönlich ist er ein großer Verlust und wird auf diesem Platz immer fehlen.“

Andreas Risse liebte seinen Platz und kannte jeden Grashalm seines Sportplatzes. Quelle: Julian Stähle

Wie gut Andreas Risse, der immer lächelnd auf der Sportanlage in Bötzow angetroffen wurde, sein Handwerk verstand, war nicht nur optisch zu sehen. Der Sportplatz in Bötzow zählt seit Jahren zu den besten Plätzen in Oberhavel. Und über die Grenzen hinaus. 2015 hatte „Atze“ sogar die MAZ-Wahl zum „Besten Platzwart“ in Brandenburg gewonnen.

„In Gedanken sind wir bei seiner Frau und der ganzen Familie“, heißt es weiter auf der Facebook-Seite des Vereins.

Von Sebastian Morgner