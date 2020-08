Vehlefanz

Auf einem Feld an der Landstraße 17 nahe Vehlefanz wurde am Sonnabend-Morgen eine Werbetafel in Brand gesetzt. Die Tafel sowie der Heuballen, auf dem sie befestigt war, wurden vollständig zerstört.

Das Feuer wurde bereits vor dem Eintreffen der Polizei durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline