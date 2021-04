Bündnis fordert weiterführende Schule für Oberkrämer

Oberkrämer

Ein Bündnis aus Linke, Grüne, Freien Wählern, SPD und einem Teil der BfO fordert, Oberkrämer in den Schulentwicklungsplan aufzunehmen. Begründet wird das mit dem Wachstum der Gemeinde. Vor fast 20 Jahren wurde sie mit damals etwa 9500 Menschen gegründet. Seitdem wachse Oberkrämer unaufhörlich und beheimatet inzwischen mehr als 12 100 Menschen.

Noch 2018 wurden für die Gemeinde rund 13 000 Einwohner als Ziel genannt. Mit den neuen Entwicklungen durch den 2019 in Kraft getretenen „Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion“, der Entwicklung des Sommerswalder Dreiecks durch Bonava ab Herbst 2021, der Planung am Schäferweg in Vehlefanz und der Schließung diverser Lücken in allen Ortsteilen, sei diese Marke wohl nicht mehr zu halten und eher 14 000 scheinen realistisch, und auch die umliegenden Orte wachsen. Diese Entwicklung sei schon seit Jahren absehbar, und doch sei es bisher vom Landkreis immer abgelehnt worden, eine Schule in Oberkrämer auch nur ernsthaft zu prüfen, heißt es in einer Erklärung der Gruppe.

Um der Notwendigkeit einer Schule weiterhin Nachdruck zu verleihen, hätten sich die unterzeichnenden Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Parteien in Oberkrämer entschieden, „die inhaltlichen Differenzen in anderen Belangen beiseite zu legen und mit starker Stimme die dringend notwendige Infrastruktur für unsere Gemeinde vom Landkreis Oberhavel einzufordern.“

Mit dabei sind Sebastian Wolf (Linke), Jörg Ditt (Grüne), Wolfgang Geppert (Freie Wähler Oberhavel), Uta Hoffmann und Dino Preiskowski (SPD) und Karl-Dietmar Plentz (BfO). „Der Bau der Grundschule Vehlefanz war für Schwante keine leichte Entscheidung, aber eine richtige“, erklärt Karl-Dietmar Plentz. „Dass Oberkrämer sich so gut entwickelt, hat auch damit zu tun, dass die Ortsteile parteiübergreifend zusammengearbeitet haben.“

Uta Hoffmann sagte, „dass eine Schule auch eine identitätsstiftende Funktion hätte und nicht nur der Wissensvermittlung dient. Eine weitere Zentralisierung steht dem klar entgegen.“ Jörg Ditt dazu: „Eine Schule in Trägerschaft der Gemeinde ist weder finanziell noch organisatorisch darstellbar. Der Landkreis ist hier in der Pflicht. Der Landkreis hat die klare Zielrichtung, bestehende Standorte zu vergrößern an statt kleinere Schulen an mehreren Standorten zu errichten. Eine Zentralisierung mag aus logistischen Gründen für den Landkreis seine Berechtigung haben, dies geht aber durch die immer größer werdenden Schulwege zu Lasten der SchülerInnen – Das halten wir für den falschen Weg.“ Dino Preiskowski stellte außerdem klar, „dass es in unserem Aufruf nicht um eine Forderung für eine bestimmte Schulform oder die Festlegung auf ein Grund- oder Flurstück geht. Wir sind grundsätzlich gesprächsbereit.“ Sebastian Wolfs sagte: „2018 hatte die Gemeindevertreterversammlung mit Unterstützung der anderen Fraktionen oder im Fall der BfO Teilen davon, einem Antrag der Linken zugestimmt, sich für einen eigenen Schulstandort starkzumachen. Dieses Versprechen lösen die damaligen Unterstützer*innen jetzt ein.“

Ein „Weiter so“ dürfe es in der Entwicklung der Schullandschaft Oberhavels nicht geben. Oberkrämer wolle nicht nur einfach eine Schule, Oberkrämer brauche eine Schule. Die Kapazitätsgrenzen der Kitas und der beiden Grundschulen in Oberkrämer seien bereits erreicht. Teilweise könne eine Betreuung nur noch mittels Ausnahmegenehmigungen gewährleistet werden. Die Zuzüge der geplanten Bebauungsgebiete seien in der aktuellen Schulentwicklungsplanung enthalten, bedürfen aber einer dringenden Berücksichtigung für die bevorstehende mittelfristige Planung. Ein weiteres Übergehen Oberkrämers im Schulentwicklungsplan des Landkreises werde Oberkrämer massiv schaden.

„In einem ersten Schritt sollte der Landkreis die von Herrn Weskamp Anfang des Jahres im Kreisbildungsausschuss angekündigte Bürgerbeteiligung erklären, da trotz Nachfrage bisher kein Konzept über den Ablauf veröffentlicht wurde“, heißt es in der Erklärung. Ende April solle es im Bildungsausschuss dazu Informationen geben, wie die Beteiligung im Mai realisiert werden soll. Das sei jedoch zu kurzfristig, um ein umfassendes Bild zu gewinnen.

Von MAZonline