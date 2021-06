Bürgermeister Peter Leys verteidigt wochenlange Vollsperrung des Marwitzer Kreisels

Marwitz

Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) weist Kritik an den wochenlangen Vollsperrung des Marwitzer Kreisels zurück. Er äußerte sich am Donnerstagabend bei der Sitzung der Gemeindevertreter in der Marwitzer Turnhalle. „Es geht nicht ohne Vollsperrung“, sagte er. Kritiker, die sich gegen die lange Vollsperrung aussprechen, nannte er „selbst ernannte Verkehrsexperten“. Verkehrsplaner hätten sich „sehr intensiv und lange“ mit dem Thema befasst und ein Konzept erstellt. Es handele sich um eine schwierige Situation. Es sei aber auch immer klar gewesen, dass die Sperrung nur in den Ferien möglich sei. „Wir werden damit leben müssen“, so Leys weiter. Es gehe nicht um eine Boshaftigkeit, aber es gebe keine andere Möglichkeit.

Am Montag, 5. Juli soll der Kreisel gesperrt werden. Ursprünglich sollte es am 12. Juli so weit sein, zwischenzeitlich hatte Bauamtsleiter Dirk Eger davon gesprochen, dass unter Umständen auch am 24. Juni schon gesperrt werden könne. Die Umleitung ist weiträumig, sie führt über Wansdorf, Perwenitz und Wolfslake. Man kann davon ausgehen, dass sehr viel Verkehr in Bötzow und Marwitz selbst über die schmale Marwitzer und Bötzower Straße rollen werde. Laut Dirk Eger solle sichergestellt werden, dass Rettungsfahrzeuge im Noteinsatz durch die Baustelle geleitet werden können. Außerdem wird ein Shuttlebus-Verkehr zwischen Bötzow und Marwitz eingerichtet.

Mehrere Unternehmer haben vergangene Woche ihren Unmut in der MAZ geäußert. In den sozialen Netzwerken herrscht unter den Bötzowern und Pendlern, die den Kreisel nutzen müssen, ebenfalls Unmut. Allerdings hat niemand von ihnen am Donnerstag die Gemeindevertretersitzung genutzt, diesen Unmut auch zur Politik zu tragen.

Von Robert Tiesler