Oberkrämer

Sieben Frauen und Männer wollen Bürgermeisterin oder Bürgermeister in Oberkrämer werden. Besonders an dieser Wahl ist, dass der Amtsinhaber nicht mehr antritt. Peter Leys (BfO) hatte angekündigt, vorzeitig zurücktreten zu wollen – aus gesundheitlichen Gründen. Nun geht es darum, wer im März 2022 seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird.

Die Kandidatinnen und Kandidaten in Oberkrämer:

Carolin Schmiel (BfO) will Bürgermeisterin in Oberkrämer werden. Hier am Dorfanger in Eichstädt. Quelle: Robert Tiesler

Carolin Schmiel (BfO) ist seit knapp zwei Jahren die Justiziarin und die zweite stellvertretende Bürgermeisterin in der Gemeinde Oberkrämer. Die 32-jährige Berlinerin will demnächst mit ihrem Mann nach Schwante ziehen. Die Volljuristin will sich um die energetische Modernisierung kümmern, um den ÖPNV, die Digitalisierung, Schulen, Kitas und Feuerwehr.

Dino Preiskowski (40), SPD, Bürgermeister-Kandidat in Oberkrämer, aus Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

Dino Preiskowski (SPD) wohnt seit 2009 in Vehlefanz und sitzt im Gemeinderat. Der zweifache Vater ist Verwaltungsbeamter. Er engagiert sich als Elternsprecher an der Nashorn-Grundschule und im Kita-Ausschuss. Ihm geht es um Bildung und Kita und den Anspruch des lebenslangen Wohnens in Oberkrämer. Dazu der ÖPNV und das Ziel, Oberkrämer als Wirtschaftsstandort zu erhalten. Er wolle aber den dörflichen Charakter im Auge behalten.

Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) aus Bötzow will Bürgermeister in Oberkrämer werden - hier am Dorfanger in Marwitz. Quelle: Robert Tiesler

Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) lebt in Bötzow, sitzt im Ortsbeirat und im Gemeinderat. Als Polizeibeamter mit Führungsverantwortung bringe er Erfahrungen aus einer Landesbehörde mit, sagte er. Der 54-Jährige wolle ein neues Kapitel der Mitbestimmung und Mitsprache der Bürger aufschlagen. Die Stärkung der örtlichen Infrastruktur, Kitas, Horte und Grundschulen, ÖPNV und die Feuerwehr stehen auf seiner Agenda. Ein Thema sei auch die Kitagebühr.

Sebastian Wolf, Die Linke, Bürgermeisterkandidat für Oberkrämer aus Eichstädt. Quelle: Robert Tiesler

Sebastian Wolf (Die Linke) ist der Vorsitzende seiner Partei in Oberkrämer. Der Eichstädter wolle das Thema Oberschule für Oberkrämer weiter angehen, außerdem will er sich um die Wohnungsproblematik in der Gemeinde kümmern, den ÖPNV und um eine weitere Demokratisierung der kommunalen Politik.

Ingke Purrmann (42), ist Einzelbewerberin bei der Bürgermeisterwahl in Oberkrämer. Sie lebt in Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

Ingke Purrmann (parteilos) geht als Einzelkandidatin ins Rennen. Die 42-jährige Unternehmerin aus Vehlefanz habe keine „Es-bleibt-alles-so-wie-es-ist-Mentalität“, sagte sie. Ihre Stichworte lauten: „Oberkrämer mitgestalten, Transparenz auf allen Ebenen, Platz für Mitbestimmung, mit euch zusammen wachsen und nachhaltig für unsere Kinder.“

Maren Gilzer-Kuhlmann lebt in Nieder Neuendorf. Sie will Bürgermeisterin in Oberkrämer werden. Quelle: Robert Tiesler

Marion Gilzer-Kuhlmann (FDP) kennt man als Maren Gilzer vom „Glücksrad“ und als Schauspielerin. Die 61-jährige Nieder Neuendorferin will die Gemeinde an sich voranbringen, sich um eine Oberschule kümmern und um den ÖPNV.

Boris Bollert AfD Bürgermeister Kandidat Oberkrämer Quelle: Enrico Kugler

Boris Bollert (AfD) ist leitender Angestellter und Vater zweier Kinder. Der 49-Jährige ist Vorsitzender seiner Partei in Oberkrämer. Kitas und Schulen sollen saniert werden, er will eine weiterführende Schule und den Wirtschaftsstandort Oberkrämer mit geeigneten Mitteln ausbauen.

Der MAZ-Talk mit allen Kandidaten für Oberkrämer

Streitthema: weiterführende Schule für Oberkrämer

Ein großes Thema im Bürgermeisterwahlkampf in Oberkrämer ist die Frage, ob die Gemeinde eine eigene weiterführende Schule braucht. Beim MAZ-Talk haben die sieben Kandidatinnen und Kandidaten darüber gesprochen.

