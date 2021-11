Oberkrämer

Nun hat auch Die Linke in Oberkrämer einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 23. Januar 2022. Am Sonntagvormittag fand in Oranienburg die Abstimmung statt. Einstimmig gewählt worden ist der Eichstädter Sebastian Wolf.

Zuvor hielt er eine gut 20-minütigen Rede, in der er seine Vorstellung der Gemeinde darlegte. Erstes Ziel sei demnach eine eigene weiterführende Schule in Oberkrämer. „Ein Bürgermeister, der bereits vorher aktiv an einer weiterführenden Schule arbeitete, hat eine ganz andere Glaubwürdigkeit als jemand, der per Beschluss zu diesem Einsatz aufgefordert werden musste“, so Sebastian Wolf. „Die Schule ist für Heranwachsende der Lebensmittelpunkt. Damit junge Menschen sich mit Ihrem Heimatort verbunden fühlen, sollte sich diese Schule auch dort befinden.“

Sebastian Wolf will bessere Infrastruktur

Zudem kritisiert der Eichstädter die aktuelle Wohnpolitik. Sie sei in Oberkrämer „überhaupt nicht auf Menschen mit geringen Einkommen oder Berufseinsteigern ausgerichtet.“ Investoren müssten verpflichtet werden, günstige Wohnungen mit zu planen oder alternative Wohnkonzepte wie das Mehrgenerationenwohnen zu fördern.

Auch wolle er sich für bessere Infrastruktur stark machen. Der Verwaltungssitz Eichstädt werde am Vormittag von Bussen nicht angefahren“, so Wolf. Er wolle auch „kreative Ansätze verfolgen“, er bringt einen kommunalen Rufbus, mit ins Spiel. „Und natürlich bräuchte es auch ein Radwegekonzept, welches nicht nur den Landstraßen folgt sondern einen Mehrwert für die Bürger schafft.“

Wolf: „Die Politik findet außerhalb der Wahrnehmung statt, dies gilt es zu ändern“

Auch wolle er mehr Beteiligung, eine „Demokratisierung“, wie er es nennt. „2015 wurde Peter Leys mit knapp 65 Prozent zum Bürgermeister gewählt. Klingt gut. Aber nur knapp 40 Prozent der Stimmberechtigten waren wählen, damit schmilzt die Legitimation auf unter 25 Prozent.“ Das dürfe nicht der Anspruch sein. „Die Politik findet außerhalb der Wahrnehmung statt, dies gilt es zu ändern. Sitzungen kann man streamen, Bekanntmachungen und Anträge auf diversen Social-Media-Plattformen kommunizieren.“ Da könne von anderen Kommunen gelernt werden. Auch die Ökologie ist für Sebastian Wolf ein Thema. „Der CO2-Preis wird sich massiv auf unsere Energiekosten auswirken. Als Gemeinde sollten wir deshalb schnellstens Wege finden, damit umzugehen.“ Das Verwaltungsgebäude könne mit Photovoltaik- und Batterietechnik ausgerüstet werden.

Die Wahl wird nötig, weil der jetzige Bürgermeister Peter Leys (BfO) zum 1. März 2022 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die Gemeindevertreter hatten seinem Gesuch bereits zugestimmt. Am 23. Januar 2022 wird gewählt, eine eventuelle Stichwahl wäre am 13. Februar. Für die SPD geht Dino Preiskowski ins Rennen. Die BfO wird ebenfalls eine Person nominieren, die CDU in Oberkrämer wird sich der BfO anschließen.

Von Robert Tiesler