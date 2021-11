Am 1. März 2022 geht Peter Leys, der Bürgermeister in Oberkrämer, in den vorzeitigen Ruhestand. Die Bürgermeisterwahl in Oberkrämer findet am Sonntag, 23. Januar 2022, statt. Falls es zu einer Stichwahl kommen muss, findet diese am Sonntag, 13. Februar 2022, statt.