Bürgermeisterwahl in Oberkrämer: So hat Eichstädt abgestimmt

Eichstädt

In Oberkrämer wurde am Sonntag, 23. Januar 2022, eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Nach der Ankündigung, dass Bürgermeister Peter Leys (BfO) zum 1. März 2022 aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt, wurde die Neuwahl nötig.

Carolin Schmiel (BfO) hat in Eichstädt gewonnen. Quelle: Robert Tiesler

Ein deutliches Ergebnis lieferte die Wahl in Eichstädt: 312 der 712 Wahlberechtigten traten den Gang an die Wahlurne an. 136 (43,7%) der Wähler entschieden sich für Carolin Schmiel (BfO). Den zweiten Platz teilen sich Ingke Purrmann und Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) mit jeweils 58 (18,6%) der abgegebenen Stimmen.

Von Knut Hagedorn