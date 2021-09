Bundestagswahl: Seit der Wende ist Helga Langner Wahlhelferin in Bärenklau

Bärenklau

Wie lange sie schon dabei ist? Da muss Helga Langner nur kurz überlegen. Seit der Wende, seit 1990, ist sie immer wieder Wahlhelferin in Bärenklau – auch wieder an diesem Sonntag in der Alten Remonteschule. „Ich habe selber auch schon gewählt“, erzählt sie mit einem Lächeln. „Ich bin zu meiner Nachmittagsschicht gekommen.“ Bevor sie den Wahlvorstand übernahm, hat sie bei der Vormittagsschicht noch schnell selbst gewählt.

„Ich war allerdings nicht bei jeder Wahl dabei“, schränkt sie ein. „Aber fast.“ Es war damals die Wendezeit. Die politische Situation hatte sich geändert, und da wollte sie dabei sein. „Ich wollte mich fürs Dorf engagieren“, sagt sie.

Chaotische Auszählung in den 90ern

In den 90ern seien die Wahlen durchaus schon mal chaotischer verlaufen, erinnert sie sich mit einem Lächeln. „Einmal haben wir bis morgens um 3.30 Uhr gesessen und die Stimmen gezählt.“ Das war noch im Dorfkrug gegenüber. „Dann hat sich jemand aufgemacht und ist in die Küche gegangen und hat ein bisschen was zu Essen gemacht“, denkt sie zurück. So lange habe es danach nicht wieder gedauert. Zumal bei der Bundestagswahl nur ein Zettel auszufüllen und dementsprechend auszuwerten sei.

Bis zum Mittag haben gut 43 Prozent der Wahlberechtigten ihre beiden Kreuze gemacht. Am frühen Nachmittag herrscht rund um die Remonteschule reges Treiben, ein immer währendes Kommen und Gehen. „Bärenklau ist ein sehr wahlfreudiges Dorf“, sagt Helga Langner. Es laufe sehr gut, und die Leute seien alle gut gelaunt.

Häufig mit Stammbesetzung

Häufig komme eine Stammbesetzung bei den Wahlhelfern in Bärenklau zusammen. Viele von ihnen waren langjährig dabei. „Aber 80 plus wollen wir das nicht mehr zumuten“, erklärt Helga Langner. Zwei Mitarbeiterinnen der Gemeinde Oberkrämer sind zur Unterstützung vor Ort. Getränke und Süßigkeiten sind auch vorhanden.

Sieglinde Heymann sitzt an der Wahlurne und zieht immer dann das Abdeckblatt zur Seite, wenn jemand den Wahlzettel einwirft. Und sie führt die Strichliste. „Ich bin jetzt auch schon seit acht Jahren dabei“, erzählt sie. „Weil ich das für mein Bürgerrecht halte.“ Damals sei sie angeschrieben und gebeten worden, als Wahlhelferin mitzumachen. Das abzulehnen sei gar nicht in Frage gekommen, sagt sie.

Von Robert Tiesler