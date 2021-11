Carolin Schmiel will für die BfO Bürgermeisterin in Oberkrämer werden

Oberkrämer

Die Bürger für Oberkrämer (BfO) schicken Carolin Schmiel ins Rennen um den Bürgermeisterposten in der Gemeinde Oberkrämer. Sie wurde am Mittwochabend einstimmig gewählt, teilte der BfO-Vorsitzende Matthias Schreiber mit.

Die 32-Jährige arbeitet seit zwei Jahren in der Verwaltung in Oberkrämer als Justiziarin und ist zweite stellvertretende Bürgermeisterin. „Die BfO ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt“, sagte sie am Donnerstag. Sie habe darüber nachgedacht, auch mit ihrem Mann gesprochen und sich dann dafür entschieden.

Sie ist Volljuristin und hat Erfahrung in der Verwaltungsarbeit. „Sie hat ein hohes Ansehen“, sagte Matthias Schreiber über sie. „Sie ist eine wahnsinnig disziplinierte Frau.“

Wenn sie Bürgermeisterin werden sollte, habe sie einiges vor. „Wichtig finde ich die energetische Modernisierung“, sagte sie. Ältere Gebäude sollen in der Hinsicht nachgerüstet werden. Der Energieumsatz solle verringert werden. Für den öffentlichen Personennahverkehr sollen bedarfsgerechte Lösungen gefunden werden. Der ÖPNV sei derzeit oft noch keine Alternative zum eigenen Auto. Sie wolle die Digitalisierung vorantreiben, um die Zugänglichkeit der Verwaltung für die Menschen zu verbessern.

Wichtig seien ihr auch die Schulen und Kitas in der Gemeinde. „Wir wollen den hohen Standard halten.“ Zudem solle die technische Ausstattung der Feuerwehr weiter auf den neuesten Stand gebracht werden.

Oberkrämer sei eine junge, dynamische Gemeinde. Noch lebt sie in Berlin, aber bald will sie nach Schwante ziehen.

Von Robert Tiesler