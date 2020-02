Was für ein Event: Am Sonntag fand in Eichstädt der 1. Hospiz-Hallencup zu Gunsten des Oberhaveler Hospizes „Lebensklänge“ statt. MAZ-Fotograph hat zahlreiche Schnappschüsse gemacht, von denen es sechs in die Finalrunde zu Oberhavels „Foto der Woche“ geschafft haben.