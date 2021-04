Container-Brand in der Nacht: MAZ-Zusteller Wolfgang Grzeganek rief sofort die Feuerwehr

Bötzow

Als er den Feuerschein in der Fennstraße sah, zögerte Wolfgang Grzeganek, seines Zeichens MAZ-Zusteller, keine Sekunde. Gegen 3.10 Uhr griff er in seine Tasche, holte sein Handy heraus und verständigte die Feuerwehr. Am frühen Sonnabendmorgen war dort eine Papiertonne samt Pappe in Brand geraten. „Das war kurz vor dem Kindergarten, dort brannten richtige Haufen von Pappe und Zeitungen. Da müssen sie die Container leergeräumt haben“, erklärt Wolfgang Grzeganek. Wenige Minuten nach seinem Anruf traf die Feuerwehr auch schon ein, der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht. „Da ist die Arztpraxis und ein Kindergarten, das hätte schon schlimmer ausgehen können, wenn die Container Feuer gefangen hätten“, sagt der 70-Jährige. Er freut sich, dass er helfen konnte, eventuell Schlimmeres zu verhindern. Es war nicht das erste Mal, dass Wolfgang Grzeganek einen Brand meldete. „Da brannte vor Jahren mal ein Motorrad in der Poststraße, das ist aber bestimmt schon fünf Jahre her. Da brannte es direkt neben einem Haus, das war ganz schön gefährlich“, sagt der 70-Jährige.

Etwa eine halbe Stunde begutachtete er in der Nacht zu Sonnabend die Löscharbeiten, um dann mit seinem Rad weiterzufahren. Immerhin warteten ja noch etliche Haushalte darauf, ihre Zeitung zu bekommen. Den Job als MAZ-Zusteller macht er bereits seit etwa 20 Jahren. Rund 15 Kilometer spult er jeden Morgen auf seinem Weg durch Bötzow ab, von 2 Uhr bis 4.30 Uhr ist der Rentner, der einst im Veltener Kachelwerk und nach der Wende in den LEW in Hennigsdorf arbeitete, dann meistens unterwegs. Um 1.30 Uhr klingelt jede Nacht sein Wecker, dann geht es los. Für Wolfgang Grzeganek ist das gar kein Problem. „Mich hält das fit und ich habe Spaß dabei. Das ist das Wichtigste.“ Und wenn er dann noch ab und an einen Brand melden kann – umso besser.

Es gab noch einen weiteren Brand

Zu dem Brand in der Fennstraße ermittelt nun die Kriminalpolizei, noch in der Nacht seien Kollegen vor Ort gewesen, erklärt Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, auf MAZ-Anfrage. Rund 650 Euro beträgt der Schaden, Strafanzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Es werde nun wegen Brandstiftung ermittelt. „Sowas entzündet sich ja in den seltensten Fällen von alleine“, erklärt Ariane Feierbach dazu. MAZ-Zusteller Wolfgang Grzeganek habe sich vorbildlich verhalten und die 112 verständigt.

Dass es sich bei dem Vorfall wohl um Brandstiftung gehandelt hat, macht auch ein anderer Fakt deutlich: In derselben Nacht brannte laut Polizeisprecherin ein weiterer Papiercontainer, dieses Mal in der Veltener Straße. Auch in diesem Fall, der der Polizei erst am Montag gemeldet worden war, wird wegen möglicher Brandstiftung ermittelt. Zusammenhänge könnten nicht ausgeschlossen werden, erklärt Ariane Feierbach.

Bürger sind wichtig bei der Brandbekämpfung

Oberkrämers Gemeindebrandmeister David Ostwald erklärt, es sei wichtig, dass solche Brände von aufmerksamen Bürgern gemeldet würden, auch wenn das Feuer in diesem Fall schon relativ weit heruntergebrannt war. Was die eventuelle Brandstiftung angeht, so wisse David Ostwald nichts von weiteren mutmaßlich gelegten Bränden in Bötzow. „Wir hatten zuletzt generell sehr wenige Brände“, erklärt Oberkrämers Gemeindebrandmeister abschließend.

Von Marco Paetzel