Oberkrämer

Wegen der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Corona-Virus sind in Oberkrämer weitere Veranstaltungen abgesagt worden.

Die für den 30. April in Bötzow geplante Walpurgisnacht-Feier fällt aus. Das teilte die Bötzower Feuerwehr am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr in Vehlefanz hat das diesjährige Osterfeuer abgesagt. Es sollte am Donnerstag, 9. April, stattfinden. Es fällt damit noch in den Zeitkorridor, in dem alle größeren Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen.

Auch die Multivisionsshow „ Island – Land aus Feuer und Eis“ findet nicht statt. Er sollte am kommenden Sonnabend, 21. März, in der Marwitzer Turnhalle stattfinden.

Von MAZonline