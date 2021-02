Oberkrämer

Die Gemeindevertreter in Oberkrämer haben am Donnerstagabend die Bereitstellung von 26.000 Euro für die Durchführung von Corona-Schnelltests beim Personal der Kindertagesstätten und der Jugendsozialarbeit der Gemeinde beschlossen. 20 Mitglieder der Gemeindevertretung stimmten dafür, aus der AfD-Fraktion kam eine Enthaltung.

Die Schnelltests sollen laut Vorlage der Verwaltung wöchentlich erfolgen. Am Donnerstag fanden sie zum zweiten Mal statt. teilte Bürgermeister Peter Leys (BfO) mit. Die Zahl der Testwilligen habe sich allerdings verringert. Die Teilnahme an den Corona-Schnelltests ist freiwillig. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, konnten durch die Gemeinde Oberkrämer 1000 Schnelltests zu einem Preis von 8800 Euro erworben werden. Das Land Brandenburg gewähre pro durchgeführtem und dokumentierten Antigen-Schnelltest im Zeitraum vom 1. Februar bis 30. April pauschal eine Förderung in Höhe von 9 Euro.

In der Gemeinde Oberkrämer werden die Tests derzeit von zwei betriebsärztlichen Assistentinnen, also medizinisch versiertem Personal, durchgeführt. Auch diese Kosten sind aufgeführt: Pro Testtag seien acht Stunden für 95 Euro pro Stunde je Assistentin eingeplant. Die Kosten für ihren Einsatz nebst den Fahrtkosten, etwa 30 Euro pro Tag und Schutzausrüstung für 25 Euro pro Person und Einsatzort, belaufen sich auf etwa 1650 Euro pro Tag.

Es werde davon ausgegangen, dass die Testungen an zwei zentralen Orten durchgeführt werden, somit werde zweimal pro Testtag und pro Assistentin Schutzausrüstung benötigt.

Dass die Testungen mehr oder weniger direkt in den Einrichtungen durchgeführt werden, ist neu. Zuvor mussten diejenigen, die sich testen lassen wollen, mehr Zeit investieren, um zu einer zentralen Teststelle zu fahren. Dino Preiskowski (SPD) machte den Vorschlag, dass die Erzieher, die das bisher freiwillig in ihrer Freizeit gemacht haben, eine 30-Minuten-Arbeitszeit-Gutschrift in die Akten schreiben könnte.

Marek Ahlers (AfD) sagte dazu, dass man diese 30 Minuten von Beamten durchaus erwarten könne. Matthias Schreiber (BfO), der Vorsitzende der Gemeindevertreterversammlung, antwortete darauf, dass das Personal in den Kitas keine Beamten seien, sondern einfache Angestellte der Gemeinde Oberkrämer. Der SPD-Vorschlag ist am Ende zur Kenntnis genommen worden.

Von Robert Tiesler