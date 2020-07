Vehlefanz

Der kommende Sonnabend wäre für den Heimatverein Vehlefanz ein richtig guter Tag geworden. Am „Haus der Generationen“ hätte das traditionelle Matjesheringessen stattgefunden. Zu dieser Veranstaltung kommen in der Regel um die 100 Leute, nicht nur aus dem Verein.

„Aber wir haben alle Veranstaltungen bis Dezember gestrichen“, sagte Helga Müller-Schwartz, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig ist, am Mittwoch. Der Vorstand habe das Anfang Juli beschlossen, trotz der aktuell geltenden Bestimmungen. „So leid es uns tut, es sind alle total unglücklich.“

Es wäre zu aufwendig gewesen, die Veranstaltung durchzuführen. Rein von der Anzahl der Menschen wäre es zwar anhand der aktuell geltenden Coronaregeln erlaubt gewesen. Aber es hätte beispielsweise eine Scheibe aufgebaut werden müssen, damit die Ausgabe des Matjesherings hätte funktionieren können. Auch hätte auf den Sitzbänken der Sicherheitsabstand eingehalten werden müssen. „Das bringt ja dann nichts“, sagte Helga Müller-Schwartz. Die Vorhaben umzusetzen wäre sehr aufwendig gewesen – auch räumlich.

Amseln kommunizieren per WhatsApp

Im März wurden die Aktivitäten des Vehlefanzer Heimatvereins komplett zurückgefahren, das „Haus der Generationen“ war bis zum 1. Juli gesperrt. „Das war eine traurige Zeit.“ Der zum Verein gehörende Chor, die „Vehlefanzer Amseln“, hielt über WhatsApp Kontakt. Teilweise seien Liedertexte zum Üben rumgeschickt worden.

Die Kartenspieler trafen sich wieder im Juni, zunächst privat. Einmal habe es zudem einen Treff unter dem Pavillon des Seniorenwohnstätte gegeben. In der ersten Juli-Woche fand erstmals wieder eine Sitzung des Vorstandes statt, wo die Absage der großen Veranstaltung besprochen worden sind.

Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr kommen die Rommee-Spieler im Saal des „Hauses der Generationen“ zusammen – mit Abstandsregelung und Desinfektion. Die Fotogruppe „Blende 7“ trifft sich donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr ebenfalls im Saal. Gymnastik und Bewegung ist nach den Ferien zu einer neuen Zeit angesetzt – freitags zwischen 14 und 15 Uhr. Nach den Sommerferien ist der Treffpunkt in der Turnhalle. Der Schachclub Oberkrämer kommt immer am Freitag ab 18 Uhr im „Haus der Generationen“ in der Lindenallee 11 zusammen.

