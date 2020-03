Oberkrämer

Das diesjährige Krämerwaldfest in Wolfslake findet nicht statt. Das teilte Kerstin Rosen von der Tourismusinformation in Oberkrämer mit. Grund sind die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Coronavirus.

Was aus den Veranstaltungen im weiteren Verlauf des Jahres wird, sei noch abzuwarten, so Kerstin Rosen am Freitag. Ob die Fototouren des Heimatvereins zum Mühlensee stattfinden, werde noch geklärt.

Auch die Veranstaltungen in der Kulturschmiede in Schwante sind vorerst abgesagt. Das betrifft die Abende mit Schwester Cordula am 28. März und den Weinabend mit Storchenfest am 18. April. Sie werden auf einen bislang unbekannten Termin verschoben.

Auch die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins in Vehlefanz am Sonnabend fällt aus.

Von MAZonline