Schwante

Wegen der Coronapandemie fallen alle Veranstaltungen in der Schwantener Kulturschmiede aus. Das teilte Albert Kleye, der Vorsitzende des Vereins „Freunde der Kulturschmiede Schwante“ mit. „Wir hoffen, die Veranstaltungen im nächsten Jahr nachholen zu können“, ergänzte er.

Betroffen sind vier Veranstaltungen, die in der zweiten Jahreshälfte in Schwante stattgefunden hätten. Am Sonnabend standen eigentlich die „Neuen Talente“ auf dem Plan. Auch das musikalische Kabarett mit Michael Sens am 24. Oktober, die Feuerzangenbowle mit Hajo Zunker am 28. November und das Weihnachtsliedersingen mit Saskia Kästner am 12. Dezember fallen aus.

Von MAZonline