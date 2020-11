Oberkrämer

In zwei Kitas in Oberkrämer gibt es Coronafälle. Das teilte die Sprecherin der Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

In der Bötzower Kita „ Traumzauberbaum“ gibt es drei weitere Infektionsfälle, die dem Gesundheitsamt am späten Montagnachmittag bekannt geworden waren. Insgesamt sind in der Kita damit drei Erzieherinnen und eine technische Kraft mit dem Virus infiziert. Aufgrund der Häufung der Fälle hat die Gemeinde Oberkrämer als Träger der Einrichtung entschieden, diese vorerst zu schließen. Die Einrichtung war am Dienstag geschlossen, ebenso ist das am Mittwoch geplant.

Anzeige

„Es ist fraglich, ob die Kita wieder ab Donnerstag in Betrieb gehen kann“, teilt Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker mit. „Voraussichtlich wird es aufgrund der positiven Fälle mindestens personelle Engpässe geben. Insoweit muss mit einer längeren Schließung oder einer eingeschränkten Betreuung gerechnet werden.“

Ein weiterer Infektionsfall wurde dem Gesundheitsamt aus der Kita „Krämer Kids“ in Vehlefanz gemeldet. Betroffen ist ein Kitakind. Aktuell werden die Kontaktpersonen ermittelt. Ein Bereich der Kita sei am Dienstag daraufhin geschlossen worden. „Mit den Betroffenen setzt sich das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen direkt in Verbindung. Für die Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet. Diese Personengruppe darf bis zum Ende der Quarantäne nicht betreut werden“, so Ronny Rücker. „Durch das Gesundheitsamt erfolgt keine Schließung der Einrichtung.“

Die Vehlefanzer Kita habe einen Hygieneplan, aus dem heraus die notwendigen Maßnahmen für die aktuelle Pandemie-Lange abgeleitet würden. „Hier wurden die Maßnahmen auch in der Vergangenheit getroffen, die die Kontakte soweit möglich in der Kita reduzieren sollten. Im Übrigen werden vorerst alle gebeten, mehr als zuvor auf eventuelle Symptome zu achten und im Zweifel der Kita fernzubleiben. Die Kita wird bis zur Klärung der Situation über das ohnehin hohe übliche Maß auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten.“

Von MAZonline