Dana Bosse ist jetzt alleinige Vorsitzende der SPD in Oberkrämer

Oberkrämer

Die Zeit der Doppelspitze bei der SPD in Oberkrämer ist vorbei. Dana Bosse aus Schwante ist nun alleinige Vorsitzende des Ortsvereins. Der bisherige Co-Vorsitzende Dino Preiskowski ist nun ihr Stellvertreter. Das teilte der Ortsverein mit. Bei der Wahl für den Vorsitz traten Dana Bosse und Lothar Hemmen an. Hemmen war schon bis 2019 SPD-Vorsitzender in Oberkrämer, hatte dann aber den Weg frei gemacht für einen Generationswechsel, wie es 2019 hieß.

Dana Bosse will nun den Ortsverein stärken, sich für eine ausgewogene sozialdemokratische Politik einsetzen. Dino Preiskowski habe sich bewusst für den Stellvertreterposten entschieden. Bei der Bürgermeisterwahl Ende 2021 hatte er nur Platz vier belegt, die Wahl sei „für die SPD und unseren Kandidaten leider nicht so erfolgreich“ verlaufen, wie es hofft wurde, so Dana Bosse. Dennoch sei Preiskowski „für das hohe Engagement und den Kampfgeist“ gedankt worden.

Von Robert Tiesler